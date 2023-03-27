Квартиры в новостройках в Екатеринбурге с начала года подешевели 3,5%





– делится наблюдениями генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. «Из-за ухудшающейся экономической обстановки годовые темпы роста уже не те, что в предыдущие годы, но в 2022-м рынок поддержала льготная ипотека, а также субсидированные ипотечные программы от девелоперов. И, хотя затем "околонулевую" ипотеку запретили и спрос упал, застройщики до сих пор не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону. Также нужно добавить, что по сравнению с осенью, когда мы отмечали стагнацию и некоторое снижение стоимости "квадрата", сейчас рынок немного оживился: вероятно, проявил себя отложенный спрос»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир в строящихся домах за первый квартал этого года снизилась на 3,5%. К такому выводу пришли специалисты портала «МИР КВАРТИР», подводя итоги первого квартала этого года.По данным портала, средняя цена квартиры в новостройке в Екатеринбурге составляет 6 010 848 рублей. Это на 3,5% меньше по сравнению с показателем на начало этого года, но на 0,6% выше, чем в марте 2022 года.Цена за квадратный метр в квартире – 123 568 рублей. Прирост за первый квартал – 0,8%, прирост с марта прошлого года – 7,6%.В среднем в России квадратный метр в новостройках подорожал за первый квартал на 2,1%, а за год – на 7,7%.