Жуки-усачи сорвали отправку свердловских пиломатериалов в Кыргызстан и Узбекистан

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили жуков-вредителей леса в предназначенных для поставки на экспорт двух партиях хвойного пиломатериала.В партии пиломатериала на 90 кубических метров, которую планировалось продать в Кыргызстан, фитосанитары свердловского ведомства обнаружили вредного жука – черного соснового усача. В партии на 200 кубометров, предназначенной для экспорта в Узбекистан, был найден малый черный еловый усач.Зараженные черным усачом пиломатериалы запрещено вывозить за пределы Свердловской области. Поэтому собственники пиломатериалов должны будут обеззаразить продукцию, чтобы получить возможность продать ее за границу.Жуки черные усачи, представители рода Monochamus (в него входят черный сосновый усач, а также большой и малый черные еловые усачи) представляют собой технических вредителей древесины, которые наносят вред неокоренным лесоматериалам хвойных пород в процессе заготовки, хранения, переработки и перевозки.Черные усачи часто несут с собой дополнительную угрозу и лесу, и хозяйственной деятельности человека, так как переносят вредного паразита – сосновую стволовую нематоду, которая ведет к массовому поражению хвойных лесов.Наиболее сильное негативное влияние на деревья усачи оказывают в лесах, когда плодятся в очень больших количествах на гарях, а также на складах, на площадках для заготовок леса.