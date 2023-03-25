В Свердловской области хотят вывести из «тени» самозанятых таксистов





– сказал он. «Четыре процента от сделки, никаких отчетов в налоговую инспекцию, никаких бумажных носителей, никаких повышенных трат бизнеса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области хотят с помощью нового федерального закона о такси, который сейчас прорабатывается министерством транспорта, легализовать схемы, работающие вне закона, и вывести из «тени» самозанятых таксистов.Таким образом, с момента вступления закона в силу, с 1 сентября 2023 года, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области обещают начать выдавать разрешения на работу в такси бесплатно. На сегодняшний день разрешение обходится водителям в 3750 рублей.Предполагается, что это позволит легализовать «серый» сектор рынка, сообщили в ДИПе.По словам представителя общественного совета по развитию такси в УрФО Владимира Герасименко, при организации межведомственных взаимодействий в электронном виде, организации системы предрейсовых осмотров самозанятые попадут в привилегированное положение.Известно, что новый федеральный закон о такси расширит круг частников таксомоторной деятельности, теперь в нее войдут самозанятые и служба заказа легкового такси (агрегаторы).Вместе с тем новый закон усиливает требования к обеспечению безопасности пассажира. Например, перевозчика хотят обязать обеспечивать соблюдение водителем режима труда и отдыха. Агрегатор же будет должен передавать заказы легкового такси перевозчику или водителю легкового такси только в случае, если у них имеется действующее разрешение на работу такси.Новые требования затронут и самих водителей. Так, в сфере такси не смогут работать люди, дважды лишавшиеся прав за год, имеющие неснятую или непогашенную судимость по тяжелым уголовным статьям, имеющие более трех неуплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.Ожидается, что это также заставит перевозчиков привлечь к работе более квалифицированные кадры. Власти рассчитывают на сокращение количества ДТП.