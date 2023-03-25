К 2030 году в Екатеринбурге хотят отдать под реновацию еще 67 площадок

«Те договоры предусматривают более длительный срок действия. А механизм КРТ позволяет быстрее и активнее застраивать ветхий и аварийный жилой фонд», – пояснил Габдрахманов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к 2030 году хотят отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) еще 67 площадок, из которых 30 с нежилой застройкой.Такое заявление сделал начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов на заседании городской общественной палаты. По его оценке, в границах города можно построить порядка 50 миллионов квадратных метров жилья, пишет РБК.Начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации также подчеркнул, что инструмент КРТ появился только в прошлом году. До этого, с его слов, более 30 площадок были вовлечены через инструмент развития застроенных территорий (РЗТ).Он объяснил, что механизм комплексного развития территорий разрешает сносить не только ветхие объекты, но и здания, расположенные поблизости. Таким образом КРТ должен позволить застраивать участки целиком. Отмечается, что этот механизм, кроме этого, предусматривает расселение аварийных жилых домов не за счет бюджета, а на средства застройщика.