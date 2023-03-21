В Екатеринбурге обещают направить 241 миллион на установку «умных» счетчиков





– объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Россетей Урала» «Особенность "умных" счетчиков состоит в том, что показания абонентов автоматически передаются в электросетевую компанию. Это исключает любые неточности в начислениях за электроэнергию, связанные с человеческим фактором. Существенное преимущество новых интеллектуальных приборов учета также в том, что они позволяют энергетикам удаленно отслеживать параметры энергопотребления, токовой нагрузки, напряжения в сети и, соответственно, оперативно реагировать на все изменения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2023 году компания «Россети Урал» – «Екатеринбург» планируют установить в Екатеринбурге шесть тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. На это дело обещают выделить 241 миллион рублей.«Умные» счетчики должны будут установить на участках от поселка Горный Щит до села Курганово, в районе станции Сысерть, в поселках Шабровский и Исток, переулке Вязовый, улице Климовской.Для потребителей установка интеллектуальных приборов учета выполняется бесплатно. Дальнейшие расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт также несет электросетевая сетевая организация.Подчеркивается, что счетчики устанавливаются на опоре воздушной линии 0,4кВ, что делает невозможным любое вмешательство в его работу.