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Свердловская область заняла 33 место в зарплатном рейтинге
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
РИА Новости составили рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Свердловская область заняла 33 место.
Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Свердловской области на 2022 год составила 45,1 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2022 году – 13,5%. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате крупных городов области – 66,9%.
Согласно рейтингу, самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов.
Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Свердловской области на 2022 год составила 45,1 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2022 году – 13,5%. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате крупных городов области – 66,9%.
Согласно рейтингу, самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов.
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