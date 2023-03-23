Голодавшим работникам свердловского сельхозпредприятия выплатили долги по зарплате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуфимске выплатили зарплату работникам сельхозпредприятия-банкрота «Лотас», которые объявили голодовку еще в январе 2022 года.Арбитражный суд Свердловской области в декабре прошлого года на предприятии ввел конкурсное производство.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что на предприятии образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 86 работниками на сумму свыше 6,5 миллиона рублей за период с мая по декабрь 2021 года.Прокуратура внесла директору предприятия представления об устранении нарушений и возбудила в отношении руководителя административное дело по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства).В связи с несвоевременным принятием в ходе исполнительного производства мер по выявлению имущества ООО «Лотас» прокуратура также внесла представление руководителю ГУФССП России по Свердловской области.Сейчас задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена в полном объеме.Отметим, что в январе 2022 года работники прекратившего деятельность сельхозпредприятия «Лотас» объявили бессрочную голодовку и обратились к президенту РФ, заявив, что их предприятие переживает рейдерский захват. Сотрудники около года не получали зарплату.