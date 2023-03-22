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Аренда комнат в Екатеринбурге подорожала на 6,2%
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с марта прошлого года аренда комнат подорожала на 6,2%. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», исследовав ставки аренды комнат в 70 городах России.
По данным портала, арендная ставка в Екатеринбурге сейчас составляет 9 910 рублей (+6,2% по сравнению с показателем марта 2022 года).
Аналитики зафиксировали рост арендной ставки в 62 городах России из 70 исследованных. Одним из немногих городов, где цены на аренду комнат снизились, стал Нижний Тагил (-8,8%). Также стоимость аренды снизилась в Калининграде (-5,6%), Владикавказе (-5,1%), Москве (-4,6%), Севастополе (-1,8%), Кургане (-1,7%), Череповце (-1,1%) и Санкт-Петербурге (-0,7%).
Средняя ставка аренды комнат в городах России – 8 285 рублей в месяц. Это на 8,1% больше, чем в марте прошлого года.
По данным портала, арендная ставка в Екатеринбурге сейчас составляет 9 910 рублей (+6,2% по сравнению с показателем марта 2022 года).
Аналитики зафиксировали рост арендной ставки в 62 городах России из 70 исследованных. Одним из немногих городов, где цены на аренду комнат снизились, стал Нижний Тагил (-8,8%). Также стоимость аренды снизилась в Калининграде (-5,6%), Владикавказе (-5,1%), Москве (-4,6%), Севастополе (-1,8%), Кургане (-1,7%), Череповце (-1,1%) и Санкт-Петербурге (-0,7%).
Средняя ставка аренды комнат в городах России – 8 285 рублей в месяц. Это на 8,1% больше, чем в марте прошлого года.
«В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет»,
– пояснил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
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