Для офтальмологов СОКБ № 1 приобрели новое оборудование за 13 миллионов





– рассказала заведующая офтальмологическим отделением Лилия Кочмашева. «Оборудование позволяет выявить серьезные глазные заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Это очень важно, ведь за медицинской помощью к нам обращаются жители всего региона с самыми разными заболеваниями и наиболее сложными случаями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для офтальмологов консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ №1) приобрели три новых аппарата. Заявляется, что на это дело было выделено более 13 миллионов рублей из бюджета области.Как стало известно «Вечерним ведомостям», один из приобретенных аппаратов появился в регионе впервые. Он позволяет точно диагностировать различные заболевания сетчатки и зрительного нерва. В подобных исследованиях ежемесячно нуждаются от пяти до десяти наиболее пациентов поликлиники, заявили в ДИПе.Кроме того, в арсенале врачей поликлиники появилась фундус-камера, позволяющая получить снимки глазного дна высокой четкости. По словам Лилии Кочмашевой, все пациенты с сахарным диабетом «I» и «II» типа должны регулярно проходить такое обследование.