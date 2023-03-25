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В Академическом районе уральской столицы может появиться новый торговый комплекс

10.29 Понедельник, 27 марта 2023
Экономика
Фото: проектная документация
В Академическом районе Екатеринбурга могут построить новый торговый комплекс. По вопросу его строительства на сайте городской администрации объявили общественные обсуждения, которые продлятся до 14 апреля.

Торговый комплекс хотят возвести на улице Рябина. Согласно опубликованному проекту, площадь участка составит 1,38 гектара. Само строение представляет собой одноэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри хотят сделать складские, торговые помещения и офисы.


Фото: проектная документация


Эскиз проекта разработала свердловская компания «Фактура КБ». Посмотреть экспозицию торгового центра предлагают в холле второго этажа мэрии. Сообщается, что посетить ее можно будет до 5 апреля включительно. В понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:29 В Нижнем Тагиле виновного в смерти местного жителя нашли по потерянной им кроссовке
11:02 Приставы взыскали с матери из Екатеринбурга алименты почти в 1,5 миллиона
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