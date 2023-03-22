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Здание старейшего офиса Сбербанка в Екатеринбурге продали почти за 300 млн
Экономика
Фото: Российский аукционный дом
Здание старейшего офиса Сбербанка на улице Малышева в Екатеринбурге, которое является объектом культурного наследия, продали на торгах за 297,3 миллиона рублей.
Новым собственником стала московская компания «Металлсервис-Комплект». При этом отделение Сбербанка на первом этаже никуда не денется.
В течение 15 дней новый владелец должен будет заключить договор купли-продажи с прежним собственником – Сбербанком. По его условиям «Металлсервис-Комплект» будет обязан банку сдать первый этаж в аренду на десять лет. Помещения на втором, третьем и четвертом этажах кредитная организация должна будет освободить.
Новым собственником стала московская компания «Металлсервис-Комплект». При этом отделение Сбербанка на первом этаже никуда не денется.
В течение 15 дней новый владелец должен будет заключить договор купли-продажи с прежним собственником – Сбербанком. По его условиям «Металлсервис-Комплект» будет обязан банку сдать первый этаж в аренду на десять лет. Помещения на втором, третьем и четвертом этажах кредитная организация должна будет освободить.
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