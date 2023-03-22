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Здание старейшего офиса Сбербанка в Екатеринбурге продали почти за 300 млн

10.18 Суббота, 25 марта 2023
Экономика
Фото: Российский аукционный дом
Здание старейшего офиса Сбербанка на улице Малышева в Екатеринбурге, которое является объектом культурного наследия, продали на торгах за 297,3 миллиона рублей.

Новым собственником стала московская компания «Металлсервис-Комплект». При этом отделение Сбербанка на первом этаже никуда не денется.

В течение 15 дней новый владелец должен будет заключить договор купли-продажи с прежним собственником – Сбербанком. По его условиям «Металлсервис-Комплект» будет обязан банку сдать первый этаж в аренду на десять лет. Помещения на втором, третьем и четвертом этажах кредитная организация должна будет освободить.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:25 Свердловчан ждут по-весеннему теплые выходные
16:51 В Свердловской области за год заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась на 5%
16:43 Екатеринбург вошел в тройку наиболее популярных городов России у бизнес-путешественников
16:23 Екатеринбурженку, пришедшую с плакатом к суду на процесс по вопросу запуска крематория в Нижне-Исетске, оштрафовали
15:49 Возбуждено уголовное дело из-за присвоения руководством ТСЖ денег в Екатеринбурге
15:20 В Екатеринбурге больше трех недель ищут пропавшего 39-летнего мужчину
14:52 Аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание
14:27 Санврачи проверят воздух в Арамили, где горит завод
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