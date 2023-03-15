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Нижнетагильские депутаты в полтора раза увеличили расходы на пиар себя любимых по радио
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева
Почти 2 с половиной миллиона рублей будет потрачено в этом году из бюджета города Нижний Тагил на пиар гордумы по радио. Это почти в полтора раза больше, чем нате же цели было потрачено в прошлом году.
На значительное увеличение бюджетных расходов на радиопрограммы о деятельности нижнетагильской городской думы обратили внимание журналисты местного новостного агентства «Между строк». Они пишут, что контракт на 2 миллиона 401 тысячу рублей муниципальный орган самоуправления заключил с радиостанцией «Экорадио». Согласно договору, радиопередачи о работе гордумы должны выходить до конца календарного года, а продолжительность каждой программы должна составить 1 час. Журналистов радиостанции контракт обязывает посещать все заседания комиссий Нижнетагильской городской думы и согласовывать с думцами даже музыкальное оформление заказных передач.
Выиграть конкурс на право освещать думские заседания выиграть «Экорадио» было очень легко. Станция оказалась единственным претендентом в этом году. Пытаться побороться за выгодный контракт не стало даже муниципальное «Радио Тагила», которое обычно предлагало свою кандидатуру. Ну, и конечно, никто не заподозрит, что в победе «Экорадио» в конкурсе поспособствовало то обстоятельство, что учредителем и директором станции является нижнетагильский депутат от партии «Единая Россия» Ирина Пудовкина. Просто так совпало. В гордуме, к слову, Пудовкина входит в состав комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.
На значительное увеличение бюджетных расходов на радиопрограммы о деятельности нижнетагильской городской думы обратили внимание журналисты местного новостного агентства «Между строк». Они пишут, что контракт на 2 миллиона 401 тысячу рублей муниципальный орган самоуправления заключил с радиостанцией «Экорадио». Согласно договору, радиопередачи о работе гордумы должны выходить до конца календарного года, а продолжительность каждой программы должна составить 1 час. Журналистов радиостанции контракт обязывает посещать все заседания комиссий Нижнетагильской городской думы и согласовывать с думцами даже музыкальное оформление заказных передач.
Выиграть конкурс на право освещать думские заседания выиграть «Экорадио» было очень легко. Станция оказалась единственным претендентом в этом году. Пытаться побороться за выгодный контракт не стало даже муниципальное «Радио Тагила», которое обычно предлагало свою кандидатуру. Ну, и конечно, никто не заподозрит, что в победе «Экорадио» в конкурсе поспособствовало то обстоятельство, что учредителем и директором станции является нижнетагильский депутат от партии «Единая Россия» Ирина Пудовкина. Просто так совпало. В гордуме, к слову, Пудовкина входит в состав комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.
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