Екатеринбург вошел в тройку наиболее популярных городов России у бизнес-путешественников

«За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14% командировок оформлены с захватом выходных дней. Всё чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки. Для таких регионов бизнес-путешественники – перспективная аудитория, которая, как правило, имеет более высокий доход, к тому же их дорога уже оплачена работодателем. Мы ожидаем роста доли bleisure-поездок по России в течение 2023 года, особенно с началом теплого сезона», — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург стал одним из самых популярных городов для командировок, и вошел в ТОП-10 городов России, деловые поездки в которые совмещаются с мини-отпуском. К таким выводам пришли аналитики МТС Travel.По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, растет популярность bleisure-путешествий – совмещения командировок с мини-отпуском. В прошлом году четверть деловых бронирований отелей в России и странах СНГ была совершена с захватом выходных дней. В 2022 году в bleisure-путешествия путешествия отправлялись в два раза чаще, чем в 2021 году. Екатеринбург оказался в числе десяти городов России, командировки в которые не заканчивались с концом рабочей недели.Аналитики сообщают, что рынок бизнес-путешествий стал восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса. Согласно данным МТС Travel и Bronevik.com, в прошлом году количество деловых поездок выросло на 18% в годовом сопоставлении.В тройку наиболее популярных городов России у бизнес-путешественников вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На них пришлось более 20% от всех бронирований отелей в командировках по стране. Также в ТОП-10 направлений попали Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.В 2022 году на 8% сократилось количество командировок за границу. Наиболее популярным зарубежным направлением для делового туризма среди стран СНГ стала Беларусь. В тройку лидеров вошли Казахстан и Узбекистан.