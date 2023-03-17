Спрос на кадры в сфере промышленности вырос в Свердловской области

«Соответственно, у нас очень низкий коэффициент напряженности на рынке руда. Тенденция эта сохраняется с сентября прошлого года с незначительными сезонными колебаниями», – рассказал Дмитрий Антонов.

«На сегодня более выражен высокий спрос на "синих воротничков", в первую очередь, обладающих высокой квалификацией. Например, токарь – спрос превышает предложение более чем в 42 раза, или 16 человек на 678 вакансий; нужны инженеры, слесарь-ремонтник, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, операторы промышленных установок и стационарного оборудования», – пояснил Антонов.

«Мы разработали необходимые скрипты, выделили траектории диалога и составили таблицы для обобщения информации. Какие результаты работы? За четыре месяца сотрудниками осуществлено свыше 30 тысяч звонков. На рассмотрение работодателю направлено свыше 2 тысяч кандидатов. Трудоустроено 450 человек. В процессе проведения обзвона мы получаем положительные отзывы от работодателей и граждан. Данная схема себя зарекомендовала», — отметил директор департамента.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области фиксируют минимальную безработицу и высокий спрос на квалифицированных специалистов в сфере промышленности. Об этом сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.По словам Антонова, количество безработных свердловчан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 15 300 человек. Это 0,72% от экономически активного населения. На одного безработного приходится порядка 4-5 вакансий.Директор департамента отметил, что основная потребность в кадрах фиксируется на предприятиях в отраслях металлообработки и машиностроения.Всего в службу занятости населения Свердловской области с начала 2023 года обратились 14 800 человек.Также популярностью пользуются «Ярмарки вакансий». Ближайшая ярмарка состоится в апреле в Нижнем Тагиле, а затем в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.