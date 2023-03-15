Зафиксирована высокая зараженность зерна, которое готовят к посевному сезону в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Скоро в сельском хозяйстве Свердловской области стартует посевной сезон. Перед его началом агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора оценивают качество подготовленного к посеву зерна.По итогам проверок начала 2023 года специалисты зафиксировали высокую зараженность зерна болезнями. В январе и феврале сотрудники ведомства провели проверки образцов семян зерновых культур, взятых из 173 партий.По данным лабораторных исследований зараженность семян альтернариозом составляет от 12 до 35 %, гельминтоспориозом – от 4 до 9 процентов, фузариозом – в пределах одного – двух процентов.В пресс-службе ведомства сообщают, что с целью предотвращения заражения зерна следует проводить обработку вегетирующих растений фунгицидами.После уборки и подработки зерна важно провести фитоэкспертизу семенных партий, при выявлении зараженных семян выше обозначенного нормативами порога вредоносности осуществлять предпосевное обеззараживание семян.