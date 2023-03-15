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Зафиксирована высокая зараженность зерна, которое готовят к посевному сезону в Свердловской области
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Скоро в сельском хозяйстве Свердловской области стартует посевной сезон. Перед его началом агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора оценивают качество подготовленного к посеву зерна.
По итогам проверок начала 2023 года специалисты зафиксировали высокую зараженность зерна болезнями. В январе и феврале сотрудники ведомства провели проверки образцов семян зерновых культур, взятых из 173 партий.
По данным лабораторных исследований зараженность семян альтернариозом составляет от 12 до 35 %, гельминтоспориозом – от 4 до 9 процентов, фузариозом – в пределах одного – двух процентов.
В пресс-службе ведомства сообщают, что с целью предотвращения заражения зерна следует проводить обработку вегетирующих растений фунгицидами.
После уборки и подработки зерна важно провести фитоэкспертизу семенных партий, при выявлении зараженных семян выше обозначенного нормативами порога вредоносности осуществлять предпосевное обеззараживание семян.
По итогам проверок начала 2023 года специалисты зафиксировали высокую зараженность зерна болезнями. В январе и феврале сотрудники ведомства провели проверки образцов семян зерновых культур, взятых из 173 партий.
По данным лабораторных исследований зараженность семян альтернариозом составляет от 12 до 35 %, гельминтоспориозом – от 4 до 9 процентов, фузариозом – в пределах одного – двух процентов.
В пресс-службе ведомства сообщают, что с целью предотвращения заражения зерна следует проводить обработку вегетирующих растений фунгицидами.
После уборки и подработки зерна важно провести фитоэкспертизу семенных партий, при выявлении зараженных семян выше обозначенного нормативами порога вредоносности осуществлять предпосевное обеззараживание семян.
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