Суммы микрозаймов в Екатеринбурге растут быстрее, чем в большинстве российских городов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аппетиты екатеринбуржцев, обращающихся в организации микрозаймов, растут рекордно быстро. К такому выводу пришли аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.Составленный специалистами платформы рейтинг показал, что больше всего суммы микрозаймов по стране выросли в трёх городах. Это Уфа, Москва и Екатеринбург. Жители Уфы, в среднем, занимали в первом квартале 2023-го года 9011 рублей (и это рост на 15% в сравнении с прошлогодними показателями). Москвичи в этом отношении отстали ненамного: они начали занимать на 14,2% больше (в среднем — 10482 рублей). Наконец, суммы микрозаймов в Екатеринбурге выросли на 12,3%. Здесь заёмщики просят «до получки» в среднем 9314 рублей. Ну, а в целом по стране суммы микрозаймов выросли на 11%.Чтобы составить рейтинг, рассматривались данные 16 российских городов-миллионников. Помимо упомянутых, это Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Челябинск. Считается, что по показателю роста средней суммы займа можно судить, насколько привлекательны микрозаймы для жителей того или иного города, а одновременно с этим, насколько микрофинансовые организации доверяют заёмщикам.