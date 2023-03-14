Серьезный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области фиксируется серьезный дефицит кадров. Количество безработных в регионе почти в три раза меньше, чем актуальных вакансий. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.По словам Бордюговой, основные показатели рынка труда находятся на историческом минимуме. На учете в органах службы занятости сейчас стоит 15 632 человека, а в допандемийные годы их было порядка 25 тысяч. Количество вакансий на данный момент составляет около 50 тысяч. Это в три раза больше, чем соискателей.В Свердловской области большинство зарегистрированных безработных (40%) имеют среднее профессиональное образование, 30% получили среднее общее и основное общее образование, а 25% – высшее образование. В редких случаях в службу занятости обращаются свердловчане, не имеющие никакого образования, их направляют на профессиональную подготовку.Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова подтвердила наличие дефицита кадров в регионе. По ее словам, в прошлом году каждое второе предприятие в области отмечало наличие этой проблемы. Особенно не хватает высококвалифицированных специалистах и руководителей подразделений в сферах машиностроения и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.Эксперты называют одной из причин кадрового дефицита возрастную демографическую яму. В стране становится все меньше взрослых трудоспособных граждан.