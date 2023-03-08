Возрастное ограничение 18+
Лучшего налогоплательщика среди юридических лиц выберут в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге начался прём заявок на конкурс «Лучший налогоплательщик года». Желающим поучаствовать нужно готовиться к тому, что будут требовать документальных подтверждений отсутствия долгов по налоговым выплатам.
Конкурс «Лучший налогоплательщик года» проводит администрация Екатеринбурга. Принять участие может любое юридическое лицо, отвечающее ряду критериев. Требования следующие: своевременная и полная уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет РФ, отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, своевременная выплата заработной платы работникам организации. Ещё один пункт требований — увеличение объёма реализации продукции, которая предлагает на рынке компания или рост объёма оказываемых ею населению услуг в отчётном году. Победителей конкурса, которых объявят в начале июня, ждут вознаграждения за честную деятельность.
Приём заявок на конкурс «Лучший налогоплательщик года» продлится до 12-го мая 2023 года. Форму заявки можно скачать по ссылке с сайта Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга.
Конкурс «Лучший налогоплательщик года» проводит администрация Екатеринбурга. Принять участие может любое юридическое лицо, отвечающее ряду критериев. Требования следующие: своевременная и полная уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет РФ, отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, своевременная выплата заработной платы работникам организации. Ещё один пункт требований — увеличение объёма реализации продукции, которая предлагает на рынке компания или рост объёма оказываемых ею населению услуг в отчётном году. Победителей конкурса, которых объявят в начале июня, ждут вознаграждения за честную деятельность.
Приём заявок на конкурс «Лучший налогоплательщик года» продлится до 12-го мая 2023 года. Форму заявки можно скачать по ссылке с сайта Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном предпринимательстве и посредничестве во взяточничестве
15 марта 2023
15 марта 2023
В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
07 марта 2023
07 марта 2023
В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»
09 марта 2023
09 марта 2023