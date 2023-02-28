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Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
Экономика
Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили партию пищевого кориандра, привезенного из Ростовской области, которая была заражена семенами амброзии полыннолистной.
Данные об обнаружении опасных семян ведомство направило в свердловское областное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
Указанное растение является одним из самых вредоносных карантинных сорняков, а также одним из наиболее опасных аллергенов на планете. При этом Ambrosia artemisiifolia с высокой скоростью распространяется. Сорняк активно иссушает почвы в культурных посевах, является причиной угнетения высаженных культур.
Кроме иссушения и истощения земли Ambrosia artemisiifolia, представляющая собой высокое растение с большим количеством листвы, бросает тень на культурные растения. Это ведет к резкому снижению и к полной утрате урожая.
Данные об обнаружении опасных семян ведомство направило в свердловское областное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
Указанное растение является одним из самых вредоносных карантинных сорняков, а также одним из наиболее опасных аллергенов на планете. При этом Ambrosia artemisiifolia с высокой скоростью распространяется. Сорняк активно иссушает почвы в культурных посевах, является причиной угнетения высаженных культур.
Кроме иссушения и истощения земли Ambrosia artemisiifolia, представляющая собой высокое растение с большим количеством листвы, бросает тень на культурные растения. Это ведет к резкому снижению и к полной утрате урожая.
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