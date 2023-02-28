Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили партию пищевого кориандра, привезенного из Ростовской области, которая была заражена семенами амброзии полыннолистной.Данные об обнаружении опасных семян ведомство направило в свердловское областное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.Указанное растение является одним из самых вредоносных карантинных сорняков, а также одним из наиболее опасных аллергенов на планете. При этом Ambrosia artemisiifolia с высокой скоростью распространяется. Сорняк активно иссушает почвы в культурных посевах, является причиной угнетения высаженных культур.Кроме иссушения и истощения земли Ambrosia artemisiifolia, представляющая собой высокое растение с большим количеством листвы, бросает тень на культурные растения. Это ведет к резкому снижению и к полной утрате урожая.