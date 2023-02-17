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Три закупки свердловского Минздрава сорвались из-за жалоб в ФАС
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2022 году трое торгов министерства здравоохранения Свердловской области отменили после жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Общая сумма закупок составляла 380 миллионов рублей. Такие данные приводит Tagilcity.ru.
Одни из торгов были отменены после жалобы в ФАС от компании «Медград». Речь шла о закупке ренгтенаппаратов на 170 миллионов рублей. Претензии возникли из-за того, что в документации Минздрав указал дополнительные характеристики для закупаемого оборудования, что запрещает федеральный закон.
По правилам, заказчик может указать дополнительные свойства для оборудования, однако есть исключение – правило не распространяется на радиоэлектронные товары, к которым относятся рентген-оборудование.
Сразу две жалобы поступили от «Генезис-М» и «ТД Гермес» на проведение торгов для закупки трёх компьютерных томографов на сумму 207 миллионов рублей. В этом случае Минздрав также внёс в описание требуемого объекта закупки дополнительные характеристики, которым, как утверждаются, соответствует только одна модель томографа, а это не позволяет предложить альтернативу.
Отмены ещё одних торгов удалось добиться «Фармалар Био». История похожа. В документации на закупку вакцины от ротавирусной инфекции на 3 миллиона рублей Минздрав указал характеристики, под которые подходит вакцина лишь одной марки.
Отмечается, что в России зарегистрированы две товарные марки для этой вакцины. Одна из них дешевле в два раза. Но под описание закупки подходила та, что была дороже.
В этих трёх случаях Федеральная антимонопольная служба посчитала жалобы обоснованными и в результате торги были отменены.
Одни из торгов были отменены после жалобы в ФАС от компании «Медград». Речь шла о закупке ренгтенаппаратов на 170 миллионов рублей. Претензии возникли из-за того, что в документации Минздрав указал дополнительные характеристики для закупаемого оборудования, что запрещает федеральный закон.
По правилам, заказчик может указать дополнительные свойства для оборудования, однако есть исключение – правило не распространяется на радиоэлектронные товары, к которым относятся рентген-оборудование.
Сразу две жалобы поступили от «Генезис-М» и «ТД Гермес» на проведение торгов для закупки трёх компьютерных томографов на сумму 207 миллионов рублей. В этом случае Минздрав также внёс в описание требуемого объекта закупки дополнительные характеристики, которым, как утверждаются, соответствует только одна модель томографа, а это не позволяет предложить альтернативу.
Отмены ещё одних торгов удалось добиться «Фармалар Био». История похожа. В документации на закупку вакцины от ротавирусной инфекции на 3 миллиона рублей Минздрав указал характеристики, под которые подходит вакцина лишь одной марки.
Отмечается, что в России зарегистрированы две товарные марки для этой вакцины. Одна из них дешевле в два раза. Но под описание закупки подходила та, что была дороже.
В этих трёх случаях Федеральная антимонопольная служба посчитала жалобы обоснованными и в результате торги были отменены.
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