Екатеринбург вошел в ТОП-20 городов, где россияне намерены отметить 8 марта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошел ТОП-20 городов России, где путешественники намереваются отметить Международный женский день, к соответствующему выводу пришли аналитики МТС Travel.Специалисты МТС, цифровой экосистемы, сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировали спрос на отели в России на Международный женский день. Несмотря на то что единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня.В Екатеринбурге путешественников привлекают умеренные цены на размещение в отелях категории 4 и 5 звезд. Средний чек бронирования в 4-звездочном отеле в Екатеринбурге 8 марта составляет 3100 рублей. А в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – 3900 и 3200 рублей соответственно.А вот самым популярным направлением для отдыха стал Сочи. На этот город приходится порядка 10% бронирований. В Сочи и другие южные города туристы приедут в среднем на четыре дня. Также вверху списка городов для мартовских путешествий оказались Москва, Санкт Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.ТОП-10 городов, где с 4 по 12 марта при обязательном бронировании 8 марта остановятся россияне, наглядно: