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В свердловском экспортном картофеле обнаружили вредные бактерии

15.37 Вторник, 14 февраля 2023
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила в произведенном на территории региона картофеле опасные бактерии.

Сотрудники отдела ПЦР-исследований выявили присутствие в одном из образцов возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus).

Бактерия выявлена в продукции, произведенной в Свердловской области и предназначенной для экспорта в Азербайджан. Поставки этой партии не будет.

Как сообщают в ведомстве, данная бактерия имеет широкое распространение в мире, в некоторых странах она является карантинной. В России данная опасная бактерия присутствует почти в половине изученных партий в латентной форме.

В случае присутствия в картофеле кольцевой гнили производители теряют до 45 % полученного урожая.

Гниль на клубнях картофеля присутствует как поражение сосудистой части. Если надавить на клубень, проступает светлая желтоватая масса. Около столона (стелющийся по земле боковой побег растения, служащий для вегетативного размножения) могут появляться коричневатые пятна, возможно также растрескивание кожуры.

При посадке пораженных бактерией клубней первые симптомы заболевания проявляются во время цветения: увядают стебли, на листьях возникают бурые пятна.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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