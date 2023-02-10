Власти Свердловской области отказались от идеи сделать проезд по ЕКАД платным

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области передумали делать проезд по ЕКАД платным.В последние годы активно обсуждалась идея концессии и проведения реконструкции северного полукольца ЕКАД с привлечением частных источников с последующим вводом платного проезда по дороге, но в правительстве отказались от этого «из-за того, что не удалось выбрать единообразную схему». Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в центре ТАСС-Урал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.Старков также добавил, что в этом году уже заключен госконтракт на реконструкцию и расширение до четырёх полос следующего участка ЕКАД – от Тюменского до Режевского тракта. Реализовать проект рассчитывают в «ближайшую пятилетку», заявил министр.