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Власти Свердловской области отказались от идеи сделать проезд по ЕКАД платным
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области передумали делать проезд по ЕКАД платным.
В последние годы активно обсуждалась идея концессии и проведения реконструкции северного полукольца ЕКАД с привлечением частных источников с последующим вводом платного проезда по дороге, но в правительстве отказались от этого «из-за того, что не удалось выбрать единообразную схему». Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в центре ТАСС-Урал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.
Старков также добавил, что в этом году уже заключен госконтракт на реконструкцию и расширение до четырёх полос следующего участка ЕКАД – от Тюменского до Режевского тракта. Реализовать проект рассчитывают в «ближайшую пятилетку», заявил министр.
В последние годы активно обсуждалась идея концессии и проведения реконструкции северного полукольца ЕКАД с привлечением частных источников с последующим вводом платного проезда по дороге, но в правительстве отказались от этого «из-за того, что не удалось выбрать единообразную схему». Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в центре ТАСС-Урал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.
Старков также добавил, что в этом году уже заключен госконтракт на реконструкцию и расширение до четырёх полос следующего участка ЕКАД – от Тюменского до Режевского тракта. Реализовать проект рассчитывают в «ближайшую пятилетку», заявил министр.
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