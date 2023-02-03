Спрос на персонал в Свердловской области вырос на 4%

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится» – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области спрос на персонал вырос на 4% по сравнению с январем 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.По данным hh.ru, больше всего количество активных вакансий выросло в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» (+52% к прошлому году), «Домашний персонал» (+40%), «Строительство, недвижимость» (+39%), «Рабочий персонал» (+37%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (+36%).Анна Осипова добавила, что в области из 25 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на сотрудников вырос в 15. Еще в 10 сферах наблюдается сокращение количества вакансий по сравнению с прошлым годом.Количество активных вакансий наиболее заметно уменьшилось в сферах «Автобизнес» (-55%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-33%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-29%).