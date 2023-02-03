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Финансирование туризма в Свердловской области увеличили на 90 миллионов рублей

16.39 Понедельник, 6 февраля 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков подписал в конце минувшей недели постановление, согласно которому вместо 88,2 млн рублей, утверждённых программой «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года» в октябре 2022 года, на развитие туризма в регионе в 2023 году направят 177,9 млн рублей. Около 98% от этой суммы выделит областной бюджет, остальное – местные бюджеты и внебюджетные источники.

Почти 38% от указанной суммы выделят АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области», возглавляемой Леонидом Гункевичем – 68,3 млн рублей. На деятельность бюджетного учреждения «Центр развития туризма Свердловской области» заложено 21,1 млн рублей. На субсидии различным частным НКО заложили 10,3 млн рублей, на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры Свердловской области – 10,8 млн. На проектирование туристского кода Екатеринбурга выделят 16,3 млн рублей.

На продвижение туристических возможностей Свердловской области в Интернете выделят 1 млн 616 тысяч рублей (в 2022 году из бюджета на эти цели деньги не выделялись), на обеспечение работы комиссии по аттестации гидов-экскурсоводов – 300 тысяч рублей.

При этом по сравнению с 2022-м годом финансирование туризма по региональной программе развития сократилось почти в два раза – в прошлом году по ней было израсходовано из бюджета 330 млн рублей.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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