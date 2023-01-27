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Часть территории Шарташского лесопарка выставили на торги
Экономика
Фото: аукционная документация / Дом.рф
На площадке госкомпании Дом.рф стартовал аукцион, на который выставлен участок площадью 2,4 га на территории Шарташского лесопарка и находящиеся на нём 15 строений общей площадью 1,5 тысячи м².
На указанной территории расположены бывшие дачи Уральского отделения РАН по адресу улица Отдыха, 82.
Построенный в 1957 году дачный посёлок был частью социального комплекса академии наук – уральские учёные, в том числе вышедшие на пенсию, могли там арендовать домик для отдыха. В начале 2019 года комиссия УРО РАН посчитала дальнейшую эксплуатацию дачных домиков нецелесообразной, часть из них уже были непригодны для проживания. Участок перешёл в ведение бюджетного учреждения областного правительства – ГБУ СО «Шарташский лесопарк». С 1 января 2020 года дачи были законсервированы.
В 2021 году комплекс уже выставляли на продажу, но аукцион не состоялся. В описании лота указано, что «форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства». При этом согласно действующим Правилам землепользования и застройки Екатеринбурга данная территория отнесена к зоне Р-1 «Зона отдыха населения», где допустимо возводить объекты с целью занятий спортом или природно-познавательным туризмом.
Участок с дачами планируют реализовать во втором квартале 2023 года.
На указанной территории расположены бывшие дачи Уральского отделения РАН по адресу улица Отдыха, 82.
Построенный в 1957 году дачный посёлок был частью социального комплекса академии наук – уральские учёные, в том числе вышедшие на пенсию, могли там арендовать домик для отдыха. В начале 2019 года комиссия УРО РАН посчитала дальнейшую эксплуатацию дачных домиков нецелесообразной, часть из них уже были непригодны для проживания. Участок перешёл в ведение бюджетного учреждения областного правительства – ГБУ СО «Шарташский лесопарк». С 1 января 2020 года дачи были законсервированы.
Участок на карте. Иллюстрация: OpenStreetMaps
В 2021 году комплекс уже выставляли на продажу, но аукцион не состоялся. В описании лота указано, что «форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства». При этом согласно действующим Правилам землепользования и застройки Екатеринбурга данная территория отнесена к зоне Р-1 «Зона отдыха населения», где допустимо возводить объекты с целью занятий спортом или природно-познавательным туризмом.
Участок с дачами планируют реализовать во втором квартале 2023 года.
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