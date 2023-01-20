Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички





– объяснили в пресс-службе сервиса. «Основные опасения – финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лишь 10% екатеринбуржцев хотели бы полностью перейти на безналичный расчёт и не носить при себе наличку, в то время как 81% не хотели бы полностью отказываться от материальных денег. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (86%) и горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (80%). Реже всего наличные нужны екатеринбуржцам моложе 34 лет (53%).Отмечается, что в целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось с 18 до 13%.Похожую ситуацию эксперты фиксировали в ковидный период. Тогда перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12%.