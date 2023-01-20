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Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички

13.13 Воскресенье, 29 января 2023
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Лишь 10% екатеринбуржцев хотели бы полностью перейти на безналичный расчёт и не носить при себе наличку, в то время как 81% не хотели бы полностью отказываться от материальных денег. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (86%) и горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (80%). Реже всего наличные нужны екатеринбуржцам моложе 34 лет (53%).

Отмечается, что в целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось с 18 до 13%.

Похожую ситуацию эксперты фиксировали в ковидный период. Тогда перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12%.

«Основные опасения – финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов»,

– объяснили в пресс-службе сервиса.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
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11:26 Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе
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18:18 В Бисерти детям приходится добираться до школы в темноте
17:22 В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
16:52 В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина
15:53 Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 56 тысяч рублей
14:56 В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса
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12:52 СК проводит проверку после сообщения об аварийном жилье в Николо-Павловском
11:46 Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
11:01 При пожаре в селе Невьянского городского округа сгорел частный дом
10:00 СК начал проверку после обнаружения фрагмента катетера в сердце новорождённой в Екатеринбурге
22:34 ХК «Автомобилист» уступил на своей площадке «Нефтехимику» из Нижнекамска
21:21 Ельцин Центр готовится отметить день рождения первого президента РФ
20:53 Память «дятловцев» увековечат плитой у УрФУ и музеем в Интернете
20:15 Молодой житель Екатеринбурга обвиняется в попытке сбыта поддельных денег
19:46 Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц
19:07 Слепую собаку подбросили в первоуральский приют «Мишутка»
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