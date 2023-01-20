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Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Лишь 10% екатеринбуржцев хотели бы полностью перейти на безналичный расчёт и не носить при себе наличку, в то время как 81% не хотели бы полностью отказываться от материальных денег. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.
Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (86%) и горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (80%). Реже всего наличные нужны екатеринбуржцам моложе 34 лет (53%).
Отмечается, что в целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось с 18 до 13%.
Похожую ситуацию эксперты фиксировали в ковидный период. Тогда перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12%.
Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (86%) и горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (80%). Реже всего наличные нужны екатеринбуржцам моложе 34 лет (53%).
Отмечается, что в целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось с 18 до 13%.
Похожую ситуацию эксперты фиксировали в ковидный период. Тогда перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12%.
«Основные опасения – финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов»,
– объяснили в пресс-службе сервиса.
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