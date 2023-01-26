В Свердловской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года

«Актуальный бюджетный прогноз дает возможность увязать бюджетную политику, которую мы сегодня проводим, с задачами по поддержанию устойчивости экономики Свердловской области в условиях санкционного давления и достижению стратегических задач нашего региона», – заявил министр финансов области Александр Старков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня на заседании регионального правительства утвердили бюджетный прогноз Свердловской области до 2036 года. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Основными задачами по обеспечению финансовой устойчивости региона называют распределение бюджетных ресурсов с учетом стратегических приоритетов, баланс между мерами поддержки и сохранением финансовой стабильности, а также взвешенный подход к новым расходам.Прогнозируется, что к 2036 году общий объем доходов областного бюджета более чем в два раза превысит показатель текущего года. Также более чем на пять миллиардов рублей прогнозируется рост расходов к 2027 году на финансовое обеспечение госпрограмм Свердловской области за счет средств регионального бюджета.Бюджетный прогноз рассчитали на базе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области. Прогноз также учитывает риски, связанные с санкционным давлением и неопределенностью макроэкономических параметров. Запланированы меры по минимизации этих рисков: повышение доходного потенциала, активное участие области в привлечении федеральных средств и проведение регулярной оценки качества управления финансами.