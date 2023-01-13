Резко выросло количество выявлений дефектов свердловского картофеля

Алиса Левина © Вечерние ведомости

По итогам 2022 года зафиксирован резкий рост количества испытаний свердловского картофеля, идущего в пищу, при этом количество выявлений дефектов увеличилось в пять раз, по сравнению с показателями 2021 года.Итоги лабораторных исследований картошки подвели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора.По сравнению с прошлым годом, как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено больше позеленевших клубней картофеля, а также поврежденных грызунами или вредителями, пострадавших от заболеваний (парша, ооспороз, гнилье, фитофтора). Также установлено несоответствие исследованной картошки другим требованиям ГОСТ.Данные по итогам изучения картофеля в лаборатории направлены заказчикам (это свердловские предприятия сельского хозяйства). Также переданы рекомендации с целью повышения эффективности защиты урожая.Ранее испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора сообщила о результатах микробиологических проверок продуктов питания и сырья в прошлом году.По сравнению с 2021 годом проведено больше исследований, а также выросло число выявлений нарушений (9 % проб). В 16 пробах эксперты нашли листерию, в 16 пробах – сальмонеллу.