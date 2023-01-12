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РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга. Цена проезда повысится до 33 рублей.
Проект постановления опубликован на сайте РЭК в разделе антикоррупционной экспертизы.
Тариф сначала должно утвердить правительство Свердловской области. Нововведение начнет действовать через десять дней после принятия постановления.
Проект постановления опубликован на сайте РЭК в разделе антикоррупционной экспертизы.
«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа)», – говорится в документе.
Тариф сначала должно утвердить правительство Свердловской области. Нововведение начнет действовать через десять дней после принятия постановления.
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