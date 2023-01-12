РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга

«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа)», – говорится в документе.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости