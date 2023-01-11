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В уральской столице стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла рекордного значения
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге цены на вторичное жильё достигли рекордного значения. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), стоимость одного квадратного метра во вторичном жилье к 9 января составила 103,3 тысячи рублей.
Исходя из опубликованной специалистами аналитического отдела Риэлторского информационного центра УПН статистики, стоимость квадратного метра за 2022 год вросла почти на 9 тысяч рублей. В 2021 году этот показатель был ниже на 24 тысячи рублей.
Самые дорогие квартиры оказались в границах улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова, где средняя стоимость квадратного метра составила 137,1 тысячи рублей, минимальная – 85,2 тысячи, а максимальная – 226,3 тысячи
Самая дешевая недвижимость представлена на границах Екатеринбурга – это Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Нижне-Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш. Там минимальная цена за квадратный метр жилья составила 41,97 тысячи, а максимальная – 109,52 тысячи рублей.
Исходя из опубликованной специалистами аналитического отдела Риэлторского информационного центра УПН статистики, стоимость квадратного метра за 2022 год вросла почти на 9 тысяч рублей. В 2021 году этот показатель был ниже на 24 тысячи рублей.
Самые дорогие квартиры оказались в границах улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова, где средняя стоимость квадратного метра составила 137,1 тысячи рублей, минимальная – 85,2 тысячи, а максимальная – 226,3 тысячи
Самая дешевая недвижимость представлена на границах Екатеринбурга – это Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Нижне-Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш. Там минимальная цена за квадратный метр жилья составила 41,97 тысячи, а максимальная – 109,52 тысячи рублей.
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