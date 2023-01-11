Число вакансий с ежедневными выплатами выросло в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За год в Свердловской области в 2,6 раза увеличилось количество вакансий с ежедневными выплатами. Такие данные приводит служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.В пресс-службе hh.ru «Вечерним ведомостям» рассказали, что в 2022 году в Свердловской области было открыто около тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в 2,6 раза превышает показатели 2021 года.Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам (72% подобных вакансий). По 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% – на вакансии водителей и промоутеров, по 1% – на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.Работу с такими выплатами, как правило, предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется, а 70% вакансий связаны с частичной занятостью.