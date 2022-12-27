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Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Нового года Министерство финансов Свердловской области опубликовало результаты проверки использования субсидий из областного бюджета АНО «Исполнительная дирекция Универсиада-2023».
Проверка выявила целый ряд нарушений. Так, в ходатайстве дирекции о переносе неиспользованного остатка субсидии 2020 года на те же цели в 2021 году были указаны недостоверные сведения о наличии неиспользованного остатка субсидии, в результате чего на одно и то же мероприятие средства областного бюджета оказались выделены дважды, — пишет Минфин. В 2021 году не было обеспечено выполнение показателей результативности предоставления субсидии. Кроме того, был зафиксирован факт уменьшения объема услуги
без уменьшения размера оплаты в ходе исполнения договора, — гласят результаты проверки.
Отметим, что проверке подвергся только период 2020 — 2021 годов, деятельность за 2022-й ещё не проверялась.
Это уже не первый раз, когда проверки выявляют нарушения в ходе расходования бюджетных средств на Универсиаду — в августе 2022 года антикоррупционная экспертиза показала, что после заявления FISU (Международная федерация студенческого спорта) об отмене Универсиады в Екатеринбурге дирекция увеличила штат и расходы на зарплаты примерно на треть «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)».
Напомним, Универсиада-2023 пройдёт с 28 июля по 8 августа 2023 года в китайском Чэнду. В Екатеринбурге, который FISU лишила возможности принять это соревнование, с 19 по 31 августа решили провести Международный фестиваль университетского спорта. Общие расходы на Универсиаду в Екатеринбурге к началу 2022 года оценивались в 90 млрд рублей, из которых 46 млрд – расходы бюджета Свердловской области. Несмотря на решение FISU, областные власти не сообщали об уменьшении этой суммы. Основными подрядчиками универсиадских строек (и получателями бюджетных средств, соответственно) являются структуры «Синары» Дмитрия Пумпянского.
Проверка выявила целый ряд нарушений. Так, в ходатайстве дирекции о переносе неиспользованного остатка субсидии 2020 года на те же цели в 2021 году были указаны недостоверные сведения о наличии неиспользованного остатка субсидии, в результате чего на одно и то же мероприятие средства областного бюджета оказались выделены дважды, — пишет Минфин. В 2021 году не было обеспечено выполнение показателей результативности предоставления субсидии. Кроме того, был зафиксирован факт уменьшения объема услуги
без уменьшения размера оплаты в ходе исполнения договора, — гласят результаты проверки.
Отметим, что проверке подвергся только период 2020 — 2021 годов, деятельность за 2022-й ещё не проверялась.
Это уже не первый раз, когда проверки выявляют нарушения в ходе расходования бюджетных средств на Универсиаду — в августе 2022 года антикоррупционная экспертиза показала, что после заявления FISU (Международная федерация студенческого спорта) об отмене Универсиады в Екатеринбурге дирекция увеличила штат и расходы на зарплаты примерно на треть «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)».
Напомним, Универсиада-2023 пройдёт с 28 июля по 8 августа 2023 года в китайском Чэнду. В Екатеринбурге, который FISU лишила возможности принять это соревнование, с 19 по 31 августа решили провести Международный фестиваль университетского спорта. Общие расходы на Универсиаду в Екатеринбурге к началу 2022 года оценивались в 90 млрд рублей, из которых 46 млрд – расходы бюджета Свердловской области. Несмотря на решение FISU, областные власти не сообщали об уменьшении этой суммы. Основными подрядчиками универсиадских строек (и получателями бюджетных средств, соответственно) являются структуры «Синары» Дмитрия Пумпянского.
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