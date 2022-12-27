Возрастное ограничение 18+

Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге

12.21 Вторник, 3 января 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Нового года Министерство финансов Свердловской области опубликовало результаты проверки использования субсидий из областного бюджета АНО «Исполнительная дирекция Универсиада-2023».

Проверка выявила целый ряд нарушений. Так, в ходатайстве дирекции о переносе неиспользованного остатка субсидии 2020 года на те же цели в 2021 году были указаны недостоверные сведения о наличии неиспользованного остатка субсидии, в результате чего на одно и то же мероприятие средства областного бюджета оказались выделены дважды, — пишет Минфин. В 2021 году не было обеспечено выполнение показателей результативности предоставления субсидии. Кроме того, был зафиксирован факт уменьшения объема услуги
без уменьшения размера оплаты в ходе исполнения договора, — гласят результаты проверки.

Отметим, что проверке подвергся только период 2020 — 2021 годов, деятельность за 2022-й ещё не проверялась.

Это уже не первый раз, когда проверки выявляют нарушения в ходе расходования бюджетных средств на Универсиаду — в августе 2022 года антикоррупционная экспертиза показала, что после заявления FISU (Международная федерация студенческого спорта) об отмене Универсиады в Екатеринбурге дирекция увеличила штат и расходы на зарплаты примерно на треть «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)».

Напомним, Универсиада-2023 пройдёт с 28 июля по 8 августа 2023 года в китайском Чэнду. В Екатеринбурге, который FISU лишила возможности принять это соревнование, с 19 по 31 августа решили провести Международный фестиваль университетского спорта. Общие расходы на Универсиаду в Екатеринбурге к началу 2022 года оценивались в 90 млрд рублей, из которых 46 млрд – расходы бюджета Свердловской области. Несмотря на решение FISU, областные власти не сообщали об уменьшении этой суммы. Основными подрядчиками универсиадских строек (и получателями бюджетных средств, соответственно) являются структуры «Синары» Дмитрия Пумпянского.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
27 декабря 2022
Для свердловчан на 6-9% увеличится компенсация оплаты услуг ЖКХ
27 декабря 2022
В новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужит более 1,5 тысяч рейсов
29 декабря 2022
В Свердловской области льготникам увеличили размер субсидии на газификацию домов
26 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:35 ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции
17:33 Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
16:15 Количество медведей и барсуков увеличилось в лесах Свердловской области
15:22 Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
14:04 Девочка пострадала при скатывании с горки в Екатеринбурге
13:28 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
12:46 В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли девушка и пятилетний мальчик
12:21 Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
11:15 В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
10:44 Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин
10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
17:02 Более 150 катков открылось в Екатеринбурге
15:37 В Свердловской области тренеры спортивных школ получат статус работников образования
14:48 В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
14:33 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек
13:16 Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок
12:07 Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
11:22 Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
10:14 Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более четырёх тысяч человек
09:31 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада
16:54 Новогодние выходные в Свердловской области обещают быть снежными
16:35 В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже
15:58 В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка
14:41 Свердловские спасатели объявили 2 января штормовое предупреждение
14:12 В Свердловской области в новогоднюю ночь родилось 17 малышей
Все новости Свердловской области
18:22 ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
17:49 Полиция Краснодара задержала 15 человек по делу о вовлечении в занятие проституцией
16:15 Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
15:25 МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден
14:54 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
14:33 СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
13:47 В США «газлайтинг» назвали словом года
12:51 В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
11:33 Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
11:09 Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
18:13 Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
17:53 Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
17:38 В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
16:54 В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
16:30 Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
15:46 Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
15:17 На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
14:42 Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
14:08 Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов
13:33 На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
19:59 СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
18:47 В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
17:49 Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
17:01 В Приморье пенсионерка оказалась заблокирована в доме на несколько дней из-за нечищеных дорог
15:53 В Хабаровске горел цех на заводе Амуркабель, из помещения эвакуировали 9 газовых баллонов
15:06 Житель Якутии вылепил символ года из навоза — двухметрового зайца, бьющего в барабан
Все новости России и мира
20:35 ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции
17:33 Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
16:15 Количество медведей и барсуков увеличилось в лесах Свердловской области
15:22 Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
14:04 Девочка пострадала при скатывании с горки в Екатеринбурге
13:28 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
12:46 В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли девушка и пятилетний мальчик
12:21 Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
11:15 В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
10:44 Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин
10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
17:02 Более 150 катков открылось в Екатеринбурге
15:37 В Свердловской области тренеры спортивных школ получат статус работников образования
14:48 В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
14:33 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек
13:16 Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок
12:07 Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
11:22 Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
10:14 Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более четырёх тысяч человек
09:31 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада
16:54 Новогодние выходные в Свердловской области обещают быть снежными
16:35 В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже
15:58 В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка
14:41 Свердловские спасатели объявили 2 января штормовое предупреждение
14:12 В Свердловской области в новогоднюю ночь родилось 17 малышей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK