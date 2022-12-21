Выращенные в Италии семена моркови забраковали в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области признана некачественной партия семян моркови «Шантане», поступившая из Италии через подмосковного поставщика. Экспертизу семян провели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора.В ходе фитогельминтологической экспертизы представители ведомства нашли в образцах семена растения повилики, которое является карантинным сорняком. Данные об обнаружении опасных семян были переданы в свердловское Управление Россельхознадзора.Так как ввоз в Свердловскую область зараженных семян запрещен, двести пакетов семян из Италии придется уничтожить методом сжигания.Повилика представляет собой опасный карантинный сорняк, паразитирующий на покрытосеменных растениях. Семена повилики переносят различные вирусные заболевания. Они отличаются повышенной живучестью, могут прорастать после пятилетнего нахождения в земле.