В два раза выросло число выставленных на продажу дорогих квартир в Екатеринбурге

«Если в декабре 2021 года в среднем квартира в активной продаже была площадью 110 квадратных метров, то спустя год, в декабре 2022 года – 87 квадратных метров. Связано это с изменением структуры: на “однушки” год назад приходилось 17% квартир, сейчас – 27%», – отметила Виктория Кирюхина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за год более чем в два раза выросло количество выставленных на продажу квартир стоимостью 170 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на эксперта «Циан.Аналитики» Викторию Кирюхину.По словам эксперта, количество дорогих квартир выросло со 114 в декабре прошлого года до 269 в декабре 2022 года.Виктория Кирюхина рассказала, что сейчас средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 107 тысяч рублей. При стоимости от 170 тысяч рублей за квадрат можно найти премиальные проекты.Согласно данным сервиса «Циан.Аналитика», цена квадрата на рынке за год выросла на 4%: в декабре 2021 года она составляла 211 тысяч рублей, в июле поднималась до 231 тысяч рублей, а в декабре этого года составила 220 тысяч рублей. При этом средняя стоимость объектов уменьшилась на 18% – с 23,3 миллиона рублей годом ранее до 19,1 миллиона рублей в декабре. Самая высокая средняя стоимость зафиксирована в феврале – 23,4 миллиона рублей.