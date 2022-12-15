Главные новогодние салаты подорожали в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год подорожали ингредиенты на главные новогодние салаты – оливье и сельдь под шубой. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на ноябрь 2022 года, стоимость оливье на семью из 4-5 человек выросла на 7,52% – до 461 рубля. Больше всего из ингредиентов подорожал майонез – на 18,99% (до 53 рублей за 0,20 кг). Маринованные огурцы и зеленый горошек подорожали на 17,17% (83,60 и 79,42 рубля за 0,40 кг соответственно). Вареная колбаса подорожала на 5,43% (194,4 рубля за 0,40 кг).При этом картофель подешевел на 34,27% (11 рублей за 0,40 кг), морковь – на 32,72% (5,86 рубля за 0,20 кг), лук – на 6,03% (2,65 рубля за 0,1 кг), куриные яйца – 4,26% (31,04 рубля за четыре штуки).Стоимость салата сельдь под шубой выросла на 7,03% – до 220,08 рубля. Из ингредиентов подорожали: сельдь соленая – на 18,40% (97,82 рубля за 0,35 кг) и майонез – на 18,99% (до 79,49 рубля за 0,30 кг). Остальные ингредиенты подешевели: куриные яйца – 4,26% (15,52 рубля за две штуки), морковь – на 32,72% (5,86 рубля за 0,20 кг), картофель – на 34,27% (11 рублей за 0,40 кг), лук – на 6,03% (2,65 рубля за 0,1 кг), свекла – на 33,98% (7,75 рубля за 0,3 кг).