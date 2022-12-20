Гордума Екатеринбурга приняла городской бюджет на 2023 год

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно приняли бюджет города на 2023 года. Представлять бюджет на заседание городского парламента приходил мэр Алексей Орлов.Основные параметры бюджета Екатеринбурга: доходы – 64,2 миллиарда рублей, расходы – 66,2 миллиарда рублей. По объему расходной части это самый большой бюджет Екатеринбурга за всю историю.За принятие бюджета проголосовали все 29 присутствовавших на заседании депутатов. Шесть депутатов ЕГД на заседание сегодня не пришли.