Почти на шесть миллиардов рублей увеличились доходы бюджета Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня поддержали инициативу регионального правительства по увеличению прогноза по доходам областного бюджета на 5,8 миллиарда рублей.В департаменте информполитики региона рассказали, что в итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, а расходная – 386,4 миллиарда рублей.По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, дополнительные доходы бюджета – это четыре миллиарда федеральных средств и 1,8 миллиарда – неналоговые доходы.Кроме того, утверждены перераспределения внутри госпрограмм с учетом поступивших средств. Региональный Минстрой дополнительно получит два миллиарда рублей. Это даст возможность направить средства на обеспечение жильем детей-сирот, предоставлять социальные выплаты многодетным семьям вместо земельного участка, построить спортивный комплекс «Центр бокса» в Краснотурьинске и другие объекты.Расходы в сфере транспортного обслуживания выросли на 2,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 574 миллиона рублей направят на повышение доступности перевозок пригородным железнодорожным транспортом, 255 миллионов – на обновление подвижного состава в пригородном сообщении, 255 миллионов — на обновление подвижного состава наземного пассажирского общественного транспорта.Также на 3,9 миллиарда рублей выросли расходы на здравоохранение. Планируется направить 500 миллионов рублей и на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области, предусмотреть дополнительные средства на организацию деятельности учреждений культуры.