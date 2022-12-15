В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В январе 2023 года в Свердловской области вырастет плата за посещение детского сада. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.Тарифы на посещение детского сада зависят от муниципалитета и времени пребывания ребенка в учреждении. Например, в Екатеринбурге плата за месяц в случае 10-часового пребывания составит 3 470 рублей, в Каменске-Уральском – 2 563 рубля, в Серове – 2 828 рублей, в Ивделе – 3000 рублей, в Новоуральске – 3 503 рубля. В Нижнем Тагиле стоимость равна 2 541 рублю, но за 12-часовое пребывание в детском саду.Постановление, регулирующее максимальный размер платы за посещение детского сада, вступает в силу 1 января 2023 года.