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В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В январе 2023 года в Свердловской области вырастет плата за посещение детского сада. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Тарифы на посещение детского сада зависят от муниципалитета и времени пребывания ребенка в учреждении. Например, в Екатеринбурге плата за месяц в случае 10-часового пребывания составит 3 470 рублей, в Каменске-Уральском – 2 563 рубля, в Серове – 2 828 рублей, в Ивделе – 3000 рублей, в Новоуральске – 3 503 рубля. В Нижнем Тагиле стоимость равна 2 541 рублю, но за 12-часовое пребывание в детском саду.
Постановление, регулирующее максимальный размер платы за посещение детского сада, вступает в силу 1 января 2023 года.
Тарифы на посещение детского сада зависят от муниципалитета и времени пребывания ребенка в учреждении. Например, в Екатеринбурге плата за месяц в случае 10-часового пребывания составит 3 470 рублей, в Каменске-Уральском – 2 563 рубля, в Серове – 2 828 рублей, в Ивделе – 3000 рублей, в Новоуральске – 3 503 рубля. В Нижнем Тагиле стоимость равна 2 541 рублю, но за 12-часовое пребывание в детском саду.
Постановление, регулирующее максимальный размер платы за посещение детского сада, вступает в силу 1 января 2023 года.
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