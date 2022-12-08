Свердловской области выделят 32 миллиона рублей на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем году Свердловская область дополнительно получит 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в четырёх многоквартирных домах Екатеринбурга. На этой неделе фонд содействия реформированию ЖКХ России одобрил заявку на финансирование программы по замене старого лифтового оборудования.Всего в 2023 году планируют заменить порядка 300 лифтов. Речь идёт о лифтах, отслуживших 25 лет эксплуатации. Для этих целей предусмотрено более 400 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.Отмечается, что в Свердловской области эта программа выполняется досрочно. В 2022 году было заменено 378 лифтов в 109 многоквартирных домах.