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Свердловской области выделят 32 миллиона рублей на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В следующем году Свердловская область дополнительно получит 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в четырёх многоквартирных домах Екатеринбурга. На этой неделе фонд содействия реформированию ЖКХ России одобрил заявку на финансирование программы по замене старого лифтового оборудования.
Всего в 2023 году планируют заменить порядка 300 лифтов. Речь идёт о лифтах, отслуживших 25 лет эксплуатации. Для этих целей предусмотрено более 400 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Отмечается, что в Свердловской области эта программа выполняется досрочно. В 2022 году было заменено 378 лифтов в 109 многоквартирных домах.
Всего в 2023 году планируют заменить порядка 300 лифтов. Речь идёт о лифтах, отслуживших 25 лет эксплуатации. Для этих целей предусмотрено более 400 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Отмечается, что в Свердловской области эта программа выполняется досрочно. В 2022 году было заменено 378 лифтов в 109 многоквартирных домах.
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