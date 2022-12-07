Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей

«Показатель инфляции у нас двузначный. Экономически обоснованная стоимость проезда – около 50 рублей. Но мы на это пойти не можем», – сказал Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вновь планируют повысить. Об этом сегодня пресс-конференции сообщил мэр Алексей Орлов.По словам Орлова, скорее всего, проезд в общественном транспорте подорожает на один рубль – до 33 рублей.Мэр при этом отметил, что «Гортранс» до сих пор не оправился от падения пассажиропотока на 30% в пандемийном 2020 году. Когда именно стоимость проезда подорожает, пока не уточняется.