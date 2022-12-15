Свердловские аграрии получат господдержку на производство овощей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сельхозпроизводители Свердловской области с 2023 года станут получать господдержку, направленную на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор.По словам и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат на производство овощей, выращенных в открытом грунте и теплицах, и картофеля, а также на семена.Помимо этого, будут продолжать предоставлять господдержку на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, повышение плодородия и качества почв и на проведение агротехнологических работ.В этом году свердловские аграрии собрали более 180 тысяч тонн картофеля и свыше 31 тысячи тонн овощей открытого грунта.