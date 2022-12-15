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Прожиточный минимум в Свердловской области в 2023 году увеличится на 14,8%
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2023 году прожиточный минимум увеличится на 14,8%. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства области.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков рассказал, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения и пенсионеров увеличится – на 14,8%, а для детей – на 13,6%.
Так, прожиточный минимум на душу населения в месяц составит 14 088 рублей, для трудоспособного населения – 15 356 рублей, для пенсионеров – 12 116 рублей, для детей – 14 623 рубля.
В департаменте информполитики области уточнили, что установленные величины являются критерием для назначения соцпособий отдельным категориям населения.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков рассказал, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения и пенсионеров увеличится – на 14,8%, а для детей – на 13,6%.
Так, прожиточный минимум на душу населения в месяц составит 14 088 рублей, для трудоспособного населения – 15 356 рублей, для пенсионеров – 12 116 рублей, для детей – 14 623 рубля.
В департаменте информполитики области уточнили, что установленные величины являются критерием для назначения соцпособий отдельным категориям населения.
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