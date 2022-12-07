Дефицит рабочих, строителей и медиков фиксируют в Свердловской области

– Еще в июле на вакансию приходилось 4,3 резюме. Можно говорить о том, что в регионе продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает – кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, – отмечает Анна Осипова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Служба исследований платформы для поиска работы hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме в Свердловской области и выяснила, что в ноябре нехватка кадров стала еще острее. В октябре на одно вакантное рабочее место приходилось 3,7 активных резюме, а в ноябре – уже 3,5. При этом нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится пять-шесть резюме.По данным hh.ru, в Свердловской области в ноябре открыто 35,2 тысячи вакансий и 123,7 тысячи активных резюме. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, уровень конкуренции за рабочие место в регионе снижается пятый месяц подряд.Самый острый дефицит кадров наблюдается в профессиональных сферах «Добыча сырья» (0,3 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,6), «Рабочий персонал» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Медицина, фармацевтика» (0,7).Выраженная нехватка кадров также заметная в «Автомобильном бизнесе», «Производстве» и «Госслужбе, НКО» (по 1,2 резюме на вакансию).Относительно комфортная ситуация наблюдается только в трех сферах: «Управление персоналом» (четыре резюме на вакансию), «Административный персонал» (4,3) и «Юристы» (5,5).