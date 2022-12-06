На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области

«Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также реализацию инфраструктурных проектов», – добавил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 8 декабря, губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона утвердил изменения в бюджет Свердловской области. Прогноз по доходам казны региона на 2022 год увеличится на 5,8 миллиарда рублей, в том числе благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета.В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что соответственно планируется увеличить расходы регионального бюджета на 5,8 миллиарда рублей – до 386,3 миллиарда рублей.На обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения области предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. На реализацию инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, привлеченного в этом году, планируется выделить миллиард рублей.255 миллионов рублей направят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта. В том числе средства выделят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга и на приобретение трамваев для Нижнего Тагила.На повышение доступности перевозок свердловчан пригородными поездами предусмотрено 574 миллиона рублей. Также дополнительные средства планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.