Возрастное ограничение 18+
На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 8 декабря, губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона утвердил изменения в бюджет Свердловской области. Прогноз по доходам казны региона на 2022 год увеличится на 5,8 миллиарда рублей, в том числе благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что соответственно планируется увеличить расходы регионального бюджета на 5,8 миллиарда рублей – до 386,3 миллиарда рублей.
На обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения области предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. На реализацию инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, привлеченного в этом году, планируется выделить миллиард рублей.
255 миллионов рублей направят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта. В том числе средства выделят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга и на приобретение трамваев для Нижнего Тагила.
На повышение доступности перевозок свердловчан пригородными поездами предусмотрено 574 миллиона рублей. Также дополнительные средства планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что соответственно планируется увеличить расходы регионального бюджета на 5,8 миллиарда рублей – до 386,3 миллиарда рублей.
«Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также реализацию инфраструктурных проектов», – добавил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
На обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения области предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. На реализацию инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, привлеченного в этом году, планируется выделить миллиард рублей.
255 миллионов рублей направят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта. В том числе средства выделят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга и на приобретение трамваев для Нижнего Тагила.
На повышение доступности перевозок свердловчан пригородными поездами предусмотрено 574 миллиона рублей. Также дополнительные средства планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год
06 декабря 2022
06 декабря 2022
На закупку троллейбусов Екатеринбург получит еще 500 млн рублей из федерального бюджета
29 ноября 2022
29 ноября 2022
Средняя зарплата свердловчан выросла до 54,5 тысячи рублей
29 ноября 2022
29 ноября 2022