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На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области

15.21 Четверг, 8 декабря 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 8 декабря, губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона утвердил изменения в бюджет Свердловской области. Прогноз по доходам казны региона на 2022 год увеличится на 5,8 миллиарда рублей, в том числе благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что соответственно планируется увеличить расходы регионального бюджета на 5,8 миллиарда рублей – до 386,3 миллиарда рублей.

«Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также реализацию инфраструктурных проектов», – добавил министр финансов Свердловской области Александр Старков.


На обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения области предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. На реализацию инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, привлеченного в этом году, планируется выделить миллиард рублей.

255 миллионов рублей направят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта. В том числе средства выделят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга и на приобретение трамваев для Нижнего Тагила.

На повышение доступности перевозок свердловчан пригородными поездами предусмотрено 574 миллиона рублей. Также дополнительные средства планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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