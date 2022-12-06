Свердловская область попала в топ-7 регионов РФ по объему госдолга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты РИА Рейтинг выяснили, у каких регионов России наибольший госдолг. В топ-7 вошла и Свердловская область.По итогам девяти месяцев этого года госдолг регионов РФ вырос на 8,9℅ и составила 2,964 трлн рублей. В 75 регионах объем госдолга вырос, в девяти – снизился, а в Севастополе и вовсе отсутствует.По данным на 1 октября, самый высокий объем госдолга наблюдается у Московской области – 274,9 млрд рублей. На втором месте оказалась Москва (131,4 млрд рублей), на третьем Нижегородская область (118, 8 млрд рублей), а на четвертом – Краснодарский край (105, 6 млрд рублей).Свердловская область заняла в рейтинге пятое место с госдолгом 103,3 млрд рублей. На шестом месте – Республика Татарстан (95, 5 млрд рублей), на седьмом – Санкт-Петербург (93, 3 млрд рублей).Отмечается, что на эти семь регионов России приходится почти 35℅ суммарного регионального госдолга.