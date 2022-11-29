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Депутаты свердловского Заксобрания приняли бюджет области на 2023 год
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2023 год. Представлять бюджет на заседание ЗакСО пришел губернатор Евгений Куйвашев.
В следующем году доходы должны составить 354,4 миллиарда рублей, а расходы – 374,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – 19,7 миллиарда рублей.
Евгений Куйвашев также сообщил текущие показатели социально-экономического развития области. По словам губернатора, в 2022 году объем отгруженной промышленной продукции предприятиями области увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 трлн 700 млрд рублей. На 9% выросли объемы ввода жилья – введено 2,3 миллиона квадратов. Объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 7% и составил 306 миллиарда рублей.
Депутаты приняли областной бюджет во втором чтении. Из 46 присутствующих на заседании парламентариев 39 проголосовали за принятие бюджета (фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» ЛДПР, и «Новые люди» в полном составе), семь – воздержались (фракция КПРФ). Против не высказался ни один депутат.
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