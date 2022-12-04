Почти половина екатеринбуржцев надеется на повышение зарплат

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 48% работников рассчитывают на повышение или индексацию зарплат. А планируется повысить оплату труда только в 25% компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.Как рассказали в пресс-службе SuperJob, почти половина от опрошенных жителей Екатеринбурга надеется на повышение заработной платы. В два раза меньше работодателей, которые планируют пересмотреть оклады.25% работодателей поделились планами повысить или индексировать зарплаты персонала в ближайшее время, а в 45% компаний не предполагают пересматривать оклады. Также 34% работодателей сообщили, что повышение зарплат было менее полугода назад. В трех из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.Специалисты SuperJob отмечают, что количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Особенно на повышение уровня заработка надеются те, кто моложе 34 лет, и сотрудники, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц.