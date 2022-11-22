Здание банка «Нейва» в Екатеринбурге снова выставили на торги
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в третий раз выставили на торги здание ликвидированного банка «Нейва» на улице Чапаева, 3. Семиэтажное здание продают за 275,4 миллиона рублей.
По данным портала «Торги-ру», общая площадь здания составляет 3,7 тысячи квадратных метров. Кроме помещений бывшего банка также продаются подземная парковка, трансформаторная подстанция, земельный участок и доля в праве собственности на земельный участок площадью 2,18 тысячи квадратных метров.
Напомним, что в 2021 году Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Центробанка о принудительной ликвидации банка «Нейва». Это позволило финансовой организации избежать банкротства, так как стоимости имущества было достаточно для выплат кредиторам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги
22 ноября 2022
22 ноября 2022
В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
24 ноября 2022
24 ноября 2022