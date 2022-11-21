Средняя зарплата свердловчан выросла до 54,5 тысячи рублей
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области средняя зарплата в сентябре составила 54 517 рублей. За год показатель вырос на 13,3%. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Больше всего, по данным Свердловскстата, зарабатывают работники в области информации и связи – 89 570 рублей, чуть меньше представители финансовой и страховой деятельности – 83 607 рублей.
Меньше всех за сентябрь получили сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – 28 700 рублей.
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